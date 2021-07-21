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«Всё как обычно, вне логики». Червиченко — о возможном назначении Кунца в сборную России

«Всё как обычно, вне логики». Червиченко — о возможном назначении Кунца в сборную России
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о потенциальном назначении главного тренера молодёжной сборной Германии Штефана Кунца на пост наставника сборной России.

«Всё как обычно в нашем футбольном союзе — вне логики и только по ведомым им причинам. Кунц абсолютно не знаком с российским футболом, он вообще не понимает, кто есть кто, кто с кем может взаимодействовать или, наоборот, враждует. Да и вообще, он может думать, что игрок на пике, потому что хорошо играет, а кто-то доказывает свою состоятельность на протяжении нескольких сезонов. За две недели Штефан этого не поймёт. А главный матч уже совсем не за горами, остался месяц. Мы не должны этот матч проиграть, потому что это сразу поставит крест на нашем участии в чемпионате мира.

Хорошо взять приличного тренера с неплохим послужным списком, тем более в молодёжных составах, но очень странно. Единственное, что можно сказать в защиту РФС: наши хорошие специалисты отказались и из хороших иностранных тренеров согласился только Кунц. Лёв, скорее всего, завысил финансовую планку, кто-то ещё, видимо, не очень хочет. А наши, повторюсь, отказались, потому что понимают риск невыхода из группы. Ну немец так немец. Если и обращаться к иностранцам, то немец — это неплохой выбор», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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