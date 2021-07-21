«Скорее всего, здесь что-то агентское». Александр Мостовой — о возможном назначении Кунца

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о потенциальном назначении наставника немецкой молодёжки Штефана Кунца на пост главного тренера национальной команды.



«Я сразу говорил, что если это иностранец, то это должен быть тренер с футбольным прошлым и авторитетный человек. Возглавлять сборную России — честь, у нас величайшая страна, одна из самых больших и богатых. Нашу сборную должен возглавлять именно авторитет, а не кто-то там. Нам говорили, что будет Тедеско или Виллаш-Боаш — ну смешно. У нас Россия, великая страна.



Если говорить о Кунце, он футбольный человек с хорошим прошлым, а вот второй вопрос спорный. Интересно, почему выбор пал именно на него, и кто предложил его кандидатуру? У меня вот такой вопрос к РФС. Странного и плохого ничего не могу сказать о Штефане, у меня нет каких-то аргументов против него. Вопросов больше чем ответов, но опять же, немец… Скорее всего, здесь что-то агентское. Последние годы немцы на уровне сборных проваливались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.