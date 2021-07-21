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Давид Алаба взял в «Реале» номер Серхио Рамоса

Давид Алаба взял в «Реале» номер Серхио Рамоса
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Новичок мадридского «Реала» защитник Давид Алаба определился с игровым номером, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

29-летний австрийский футболист будет выступать за «сливочных» под 4-м номером. Ранее он принадлежал капитану команды Серхио Рамосу, который этим летом перебрался в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента после истечения контракта. Сообщалось, что никто в «Реале» не стал брать номер испанца.

Алаба перешёл в «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.

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