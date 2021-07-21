Влашич просит ЦСКА продать его в «Милан» по разумной цене

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич хочет перейти в «Милан», но руководство армейцев заняло жёсткую позицию в переговорах, сообщает PianetaMilan со ссылкой на Corriere dello Sport.

ЦСКА требует за хорвата € 30 млн. «Милан» же хочет взять в аренду Влашича за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы. Влашич добивается того, чтобы ЦСКА пошёл на уступки и продал его в миланский клуб по разумной цене.



Сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если россонери вновь квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.