Капелло, Адвокат, Раньери и Клинсман хотели возглавить сборную России

Агенты известных тренеров предлагали услуги своих клиентов РФС до и после отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, сообщает РБК.
«Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсман, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», — сказал один из источников в РФС. Бывший тренер сборной России Фабио Капелло также предлагал РФС свою кандидатуру.
«Чемпионат» подтверждает эту информацию. По нашим данным, Капелло подошёл к одному из руководителей РФС и заявил: «Я готов возглавить сборную России».
Сейчас РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России — Валерия Карпина, Курбана Бердыева и Штефана Кунца. Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 21 июля 2021
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