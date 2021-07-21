Капелло, Адвокат, Раньери и Клинсман хотели возглавить сборную России

Агенты известных тренеров предлагали услуги своих клиентов РФС до и после отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, сообщает РБК.

«Среди предложенных кандидатов были Юрген Клинсман, Клаудио Раньери, а также Дик Адвокат. Однако их кандидатуры не рассматривались», — сказал один из источников в РФС. Бывший тренер сборной России Фабио Капелло также предлагал РФС свою кандидатуру.

«Чемпионат» подтверждает эту информацию. По нашим данным, Капелло подошёл к одному из руководителей РФС и заявил: «Я готов возглавить сборную России».

Сейчас РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России — Валерия Карпина, Курбана Бердыева и Штефана Кунца. Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.