Это'О: хочу, чтобы в финале ЧМ-2022 сыграли Камерун и Катар

Бывший игрок сборной Камеруна, посол наследия ЧМ-2022 в Катаре Самюэль Это'О рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира.
«Не сомневаюсь, что это будет лучший чемпионат мира за всё время. И у меня есть одно особенное желание – увидеть финал с участием Камеруна и Катара. С удовольствием приглашаю всех приехать в Катар. Здесь есть на что посмотреть, и, надеюсь, что болельщики не упустят возможности посетить два матча в день на групповом этапе.
Это нечто настолько уникальное, что они потом смогут рассказать об этом своим внукам. Конечно, только в том случае, если они не возьмут их с собой. Здесь, в Дохе, так много красивых мест. Болельщики смогут прекрасно провести время и насладиться футболом. Погода в декабре в Катаре превосходная, около 20 градусов, так что это будут идеальные условия не только для игроков, но и для всех, кто приедет в Катар», — приводит слова Это'О пресс-служба ФИФА.
- 21 июля 2021
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