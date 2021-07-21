Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кайрат» вырвал победу у «Црвены Звезды» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов

«Кайрат» вырвал победу у «Црвены Звезды» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА казахстанский «Кайрат» переиграл сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт открыл нападающий «Кайрата» Хосе Канте, ему ассистировал Гафуржан Суюмбаев. Защитник казахстанской команды Дино Миканович на 56-й минуте отправил мяч в собственные ворота. На 79-й минуте защитник «Кайрата» Франк Баньяк с передачи Яна Вороговского забил победный гол.

Ответный матч между командами состоится 28 июля в Белграде. Победитель пары «Кайрат» — «Црвена Звезда сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Алашкерт» (Армения). В первом матче молдавская команда обыграла армянскую со счётом 1:0.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2021, среда. 17:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
2 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Канте – 24'   1:1 Миканович – 56' (автогол)   2:1 Баньяк – 79'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021