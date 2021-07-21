«Кайрат» вырвал победу у «Црвены Звезды» во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА казахстанский «Кайрат» переиграл сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алматы (Казахстан) и завершилась со счётом 2:1.
На 24-й минуте счёт открыл нападающий «Кайрата» Хосе Канте, ему ассистировал Гафуржан Суюмбаев. Защитник казахстанской команды Дино Миканович на 56-й минуте отправил мяч в собственные ворота. На 79-й минуте защитник «Кайрата» Франк Баньяк с передачи Яна Вороговского забил победный гол.
Ответный матч между командами состоится 28 июля в Белграде. Победитель пары «Кайрат» — «Црвена Звезда сыграет с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Алашкерт» (Армения). В первом матче молдавская команда обыграла армянскую со счётом 1:0.
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