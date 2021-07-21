Червиченко: если нельзя сидеть на трибунах, почему можно ездить в набитых автобусах?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о жёстких ограничениях по допуску зрителей на матчи Российской Премьер-Лиги в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве.

«Ростов» — правильно развивающийся клуб, имеет конкретные решения. В Москве же все заложники непонятной ситуации, которая немного выходит за грани разумного. Непонятно, если нельзя сидеть на трибунах и смотреть футбол, почему в то же самое время можно ездить в набитых автобусах, троллейбусах и переполненных вагонах метро? Это несколько странно.



Болельщики не могут планировать выезд, даже поехать на дачу, если в итоге не пустят на футбол. А так сидишь, думаешь: ехать или не ехать. Наверное, в семьях какие-то споры уже гудят. Неопределённость, вечные виляние осложняют жизнь болельщиков и не прибавляют имиджа тем, кто решает эти вопросы.



Роспотребнадзор — ещё та организация, которая тоже, по-моему, сама не понимает, что, где и как. Понятно, что у населения QR-коды вызывают дикое раздражение и точно не прибавляют желания голосовать за тех, кто это выдумал. Не думаю, что про них скоро будут вспоминать. Руководители РПЛ должны быть более решительными, но они нынче плывут в том фарватере, который задают высшие инстанции, боятся хоть на миллиметр лавировать. Из-за этого застыли в режиме ожидания. Думаете, кому-то в Роспотребнадзоре есть дело до матчей и ожидания? Очень сильно сомневаюсь. Им же главное принять какую-то директиву, чтобы потом говорить: «Видите, как мы лихо запретили». А тот факт, что люди не посмотрели, ждали футбол, их мало тревожит. У них коронавирус пробирается отовсюду, из метро он уходит куда-то на рельсы погулять, в автобусах и троллейбусах, видимо, тоже по переходу ходит, а вот на стадионе ловит обезоруженных зрителей», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.