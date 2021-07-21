Нападающий ПСВ Мален близок к переходу в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий ПСВ Дониелл Мален, скорее всего, перейдёт в дортмундскую «Боруссию», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Стороны прорабатывают последние детали трансфера. 22-летний Мален подпишет с немецким клубом контракт до 2026 года.
Осенью 2020 года Маленом интересовалась «Барселона». Каталонцы рассматривали Малена как запасной вариант в случае неудачи с подписанием Мемфиса Депая.
Нападающий из Нидерландов выступал за молодёжные команды «Аякса», «Арсенала» и ПСВ. Он дебютировал в основном составе в 2018 году. Мален дебютировал за сборную Нидерландов в 2019 году.
В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 32 матча в чемпионате Нидерландов, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Малена в € 30 млн.
- 21 июля 2021
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