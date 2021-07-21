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«Мальмё» обыграл ХИК в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

«Мальмё» обыграл ХИК в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Мальмё» встречался с финским ХИКом. Игра прошла на стадионе «Эледа» в Мальмё (Швеция) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В компенсированное время первого тайма нападающий «Мальмё» Антонио-Мирко Колак открыл счёт. На 68-й минуте форвард ХИКа Роопе Риски сравнял счёт. Победный гол забил полузащитник «Мальмё» Андерс Кристиансен.

Встречу обслуживала бригада арбитров из Украины во главе с Николаем Балакиным. Погомали ему ассистенты Валентин Куцев и Сергей Приступа. Резервный рефери — Андрей Коваленко.

Ответная встреча пройдёт на стадионе «Телиа 5G-Арена» в Хельсинки 27 июля. Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сыграет с «Рейнджерс».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2021, среда. 20:00 МСК
Мальмё
Мальмё, Швеция
Окончен
2 : 1
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Колак – 45+1'   1:1 Риски – 68'   2:1 Кристиансен – 75'
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