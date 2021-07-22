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«Летят очень быстро, меняют направление». Вратари пожаловались на новые мячи РПЛ

«Летят очень быстро, меняют направление». Вратари пожаловались на новые мячи РПЛ
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин и голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов пожаловались на непредсказуемость новых мячей, которыми будут играть в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне, чувствую, вратарям будет сложнее сохранять свои ворота в неприкосновенности, потому что новые мячи летят более непредсказуемо и быстрее. Такие ощущения у меня», — написал Дюпин в своём «инстаграме».

«Первая тренировка была с новыми мячами. Аналогично. Летят очень быстро, много меняют направление… И легче по весу», — отреагировал в комментариях Фролов.

«Это вы «Ротейро» ещё не играли», — написал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.

«Играли. Как раз начало моей профессиональной карьеры», — ответил Фролов.

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