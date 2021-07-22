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Сергей Семак: «Химки» — очень непростая команда. Они готовы и будут играть на победу

Сергей Семак: «Химки» — очень непростая команда. Они готовы и будут играть на победу
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Я не вижу никаких неудачных моментов в подготовке «Химок». Что касается результатов, то это только часть подготовки. «Химки» — очень непростая команда, это можно видеть по результатам прошлого сезона, особенно второй его части. С приходом Игоря Черевченко команда демонстрировала очень хороший результат, и говорить о том, что они не подготовились, абсолютно неправильно. Они готовы и будут играть на победу. Нас ждёт очень непростой и интересный матч.

В матче за Суперкубок был очень непростой первый тайм — нам не хватало движения, во втором было немного лучше. Была некоторая разбалансированность — какие-то игроки смотрелись лучше, потому что были уже готовы к сезону, другим мы даём время для того, чтобы они набирали постепенно свои кондиции. Не могу сказать, что эта игра была блестящей с точки зрения функционального состояния.

Обычно после игр у нас один выходной, но, учитывая пожелание Славы Караваева, — мы в первый раз услышали его желание — решили дать побольше (улыбается). Большинство игроков получили два выходных, после которых приступили к работе в обычном режиме», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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