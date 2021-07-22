«Тоттенхэм» представил гостевую форму на сезон-2021/2022. У неё необычный дизайн

«Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте опубликовал фотографии нового комплекта гостевой игровой формы, в которой команда выступит в сезоне-2021/2022.



Экипировка выполнена в необычном стиле. На футболке сразу несколько цветов сочетаются в оригинальном узоре. Шорты и гетры будут полностью чёрными. Техническим спонсором лондонского клуба является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Тоттенхэм Хотспур»

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 38 турах команда набрала 62 очка и в предстоящей кампании выступит в новом еврокубковом турнире — Лиге конференций.



В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити». Матч пройдёт в Лондоне 15 августа.