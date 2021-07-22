Даниил Глебов: у нас с Карпиным довольно тёплые отношения. Даже шутят, что я его сын

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Валерием Карпиным.



«Я ещё толком нигде не поиграл, но в «Ростове» правда классная атмосфера: и на поле, и вне. Валерий Георгич любит футбол и приводит в команду много молодых футболистов, даёт нам игровое время — чувствуется, что тренер нам доверяет. Да, бывают осечки, но я связываю это с неопытностью: состав сильно омолодился по сравнению с прошлыми сезонами.



У нас довольно теплые отношения. Даже шутят, что я сын Карпина. На тренировках он может смеяться и шутить, но как только мы лажаем — по делу пихает. Требовательный и справедливый в этом плане», — сказал Глебов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.