Даниил Глебов: у нас с Карпиным довольно тёплые отношения. Даже шутят, что я его сын
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Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером клуба Валерием Карпиным.
«Я ещё толком нигде не поиграл, но в «Ростове» правда классная атмосфера: и на поле, и вне. Валерий Георгич любит футбол и приводит в команду много молодых футболистов, даёт нам игровое время — чувствуется, что тренер нам доверяет. Да, бывают осечки, но я связываю это с неопытностью: состав сильно омолодился по сравнению с прошлыми сезонами.
У нас довольно теплые отношения. Даже шутят, что я сын Карпина. На тренировках он может смеяться и шутить, но как только мы лажаем — по делу пихает. Требовательный и справедливый в этом плане», — сказал Глебов в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
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