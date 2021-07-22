Спортивный юрист рассказал о возможной дисквалификации Волошина за подделку ПЦР-тестов

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о возможной дисквалификации арбитра Николая Волошина за подделку ПЦР-тестов.
«В целом подделка документов и фальсификации документов является нарушением федерального регламента РФС, и он предусматривает санкции в виде запрета любой футбольной деятельности на срок в шесть месяцев. А дальше всё зависит от обстоятельств дела и от степени вины и раскаяния», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, арбитр Николай Волошин не вошёл в список арбитров на следующий сезон РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом. Отстранение арбитра связано с поддельными тестами ПЦР. По сообщениям СМИ, судья полгода ездил на матчи ФНЛ с ненастоящими результатами тестирования на коронавирус.
- 22 июля 2021
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