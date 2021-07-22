Источник: Никола Влашич заявил руководству ЦСКА о намерении покинуть клуб

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич провёл диалог с руководством армейцев в связи с интересом к нему со стороны топ-клубов, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, хорватский хавбек заявил боссам ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Ранее стало известно, что «Милан» хочет взять хавбека в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за Влашича € 30 млн. За такую сумму хорвата готов купить «Монако». Игрока хочет видеть в своей команде его соотечественник Нико Ковач.



Скира также отмечает, что предыдущий клуб Влашича «Эвертон» имеет процент с перепродажи футболиста.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.