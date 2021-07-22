Источник: Никола Влашич заявил руководству ЦСКА о намерении покинуть клуб

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич провёл диалог с руководством армейцев в связи с интересом к нему со стороны топ-клубов, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".
По информации источника, хорватский хавбек заявил боссам ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Ранее стало известно, что «Милан» хочет взять хавбека в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за Влашича € 30 млн. За такую сумму хорвата готов купить «Монако». Игрока хочет видеть в своей команде его соотечественник Нико Ковач.
Скира также отмечает, что предыдущий клуб Влашича «Эвертон» имеет процент с перепродажи футболиста.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 22 июля 2021
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:04
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:12
-
17:07
-
17:06
-
16:57
-
16:54
-
16:41
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:23
-
16:14
-
16:13
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:57
-
15:34
-
15:28
-
15:14
-
14:55
-
14:46