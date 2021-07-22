Хавбек «Сочи» Юсупов не смог продолжить матч с «Кешлей» из-за травмы

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов не смог продолжить матч 2-го квалификационного раунда с «Кешлей». Хавбек был заменён на 29-й минуте из-за травмы. Вместо него на поле вышел Сергей Терехов.

На 10-й минуте матча Кристиан Нобоа от угла поля выполнил подачу в штрафную, где самым расторопным оказался защитник Родригао, забивший исторический гол для «Сочи», первый в еврокубках.



Напомним, сегодня, 22 июля, «Сочи» встречается с азербайджанским клубом «Кешля». Первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля. Начало — в 19:00 мск.



Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.