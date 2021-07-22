Тренер «Кешли»: «Сочи» удивил нас, очень квалифицированная команда

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов подвёл итоги матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Сочи» (0:3).

«Команда «Сочи» очень серьёзная, они играют в РПЛ и заняли пятое место. Есть хорошие игроки. Мы готовились к игре на выезде, старались и у нас был план, который мы должны были выполнить. Соперник нам не позволил этого сделать. Если брать наши команды и сравнивать, то «Сочи» более готовая команда.



«Сочи» удивил нас, они очень квалифицированная команда. Наши ребята чуть заволновались, но были моменты. Удивило то, что «Сочи» очень организованы. У нас есть вторая игра, надеемся, что сыграем лучше. Мы теряли мячи как в обороне, так и в атаке. Я всегда говорил ребятам, что так нельзя. Не планировали так делать. Есть надежда на второй матч, ребята старались и хотели играть. Мы всем доверяем», — передаёт слова Гурбанова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.