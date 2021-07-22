Тренер «Кешли»: «Сочи» удивил нас, очень квалифицированная команда

Главный тренер «Кешли» Санан Гурбанов подвёл итоги матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с «Сочи» (0:3).
«Команда «Сочи» очень серьёзная, они играют в РПЛ и заняли пятое место. Есть хорошие игроки. Мы готовились к игре на выезде, старались и у нас был план, который мы должны были выполнить. Соперник нам не позволил этого сделать. Если брать наши команды и сравнивать, то «Сочи» более готовая команда.
«Сочи» удивил нас, они очень квалифицированная команда. Наши ребята чуть заволновались, но были моменты. Удивило то, что «Сочи» очень организованы. У нас есть вторая игра, надеемся, что сыграем лучше. Мы теряли мячи как в обороне, так и в атаке. Я всегда говорил ребятам, что так нельзя. Не планировали так делать. Есть надежда на второй матч, ребята старались и хотели играть. Мы всем доверяем», — передаёт слова Гурбанова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 22 июля 2021
-
21:50
-
21:50
-
21:45
-
21:29
-
21:23
-
21:10
-
20:54
-
20:33
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:53
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:04
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:36
-
17:28
-
17:21
-
17:12
-
17:07
-
17:06
-
16:57