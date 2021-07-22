20-летний российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом» (2:2).
Хавбек вышел в стартовом составе и сыграл до 64-й минуты. За игру Иосифов имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями, что подчеркнула и пресс-служба «Вильярреала».
Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении пресс-службы жёлтых, Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне.
Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступал с 2019 года.
- 23 июля 2021
-
00:40
-
00:31
-
00:10
- 22 июля 2021
-
23:54
-
23:40
-
23:08
-
22:59
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:17
-
21:50
-
21:50
-
21:45
-
21:29
-
21:23
-
21:10
-
20:54
-
20:33
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:53
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:31