Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом»

20-летний российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в товарищеском матче с «Лионом» (2:2).

Хавбек вышел в стартовом составе и сыграл до 64-й минуты. За игру Иосифов имел несколько опасных моментов и запомнился энергичными действиями, что подчеркнула и пресс-служба «Вильярреала».

Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении пресс-службы жёлтых, Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне.

Ранее Никита выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступал с 2019 года.