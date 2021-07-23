Депай: я бы перешёл в «Барселону», даже если бы в клубе не было Кумана

Нападающий Мемфис Депай отметил влияние главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана на его переход в стан сине-гранатовых.

«Это сбывшаяся мечта. Спасибо президенту и всему совету директоров за то, что сделали это возможным. Я также хочу поблагодарить тренера. Он использовал меня в качестве центрального нападающего и заставил меня чувствовать себя очень комфортно, и я должен поблагодарить его за это. Я бы перешёл в «Барселону», даже если бы его здесь не было, потому что «Барселоне» нельзя сказать «нет». Я бы всё равно перешёл, но он, несомненно, оказал большое влияние», — приводит слова Депая Marca.

Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.