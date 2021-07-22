«Барселона» презентовала Мемфиса Депая. Видео

Сегодня, 22 июля, каталонская «Барселона» презентовала одного из своих звёздных новичков – речь о нападающем Мемфисе Депайе.
Видео презентации футболиста доступно в «твиттере» каталонского клуба
Напомним, 19 июня «Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая. Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года.
В мае стало известно, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом был рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.
- 22 июля 2021
-
23:40
-
23:08
-
22:59
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:17
-
21:50
-
21:50
-
21:45
-
21:29
-
21:23
-
21:10
-
20:54
-
20:33
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:53
-
19:45
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:48
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:04
-
18:01
-
17:52
-
17:47