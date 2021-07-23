«Барселона» заключила контракт с 17-летним воспитанником, сумма отступных — € 500 млн

«Барселона» объявила о заключении нового контракта со своим 17-летним воспитанником Алехандро Бальде. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. При этом в договоре прописана опция о досрочном расторжении за € 500 млн.
Бальде поступил в академию «Барселоны» в 2011 году после ухода из «Эспаньола». Футболист выступает на позиции левого защитника, но также имеет опыт игры на левом фланге атаки.
Ранее стало известно о введении ряда новых правил для юных воспитанников «Барселоны». По данным AS, игрокам запретят использовать мобильные телефоны во время тренировок, на поле, в раздевалке и во время матчей. Воспитанники должны будут передать телефоны представителю клуба, которые им вернут лишь после того, как они выйдут из раздевалки. Также футболистам запретили ношение необычных причёсок или окрашивание волос в очень яркие цвета.
Основная цель всех этих новых правил — восстановить дисциплину и строгость, которые, по мнению руководства, были ослаблены в последние годы, что в значительной степени подорвало имидж клуба.
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