«Спартак» представил две формы на сезон-2021/2022
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Московский «Спартак» в ролике на своём канале в YouTube представил новые комплекты игровой формы, в которых команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.
Домашняя экипировка выполнена в традиционном стиле — красная футболка с горизонтальной белой полосой и белые шорты. При этом на майке есть воротник. Гостевой комплект также сделан классическим — белая футболка и красные шорты. Техническим спонсором клуба является американская фирма Nike.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. В межсезонье у красно-белых сменился главный тренер — вместо Доменико Тедеско команду возглавил Руй Витория.
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