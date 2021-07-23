«Ливерпуль» заинтересовался Кессье. Хавбек всё ещё не договорился о контракте с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний футболист, в настоящее время выступающий на Олимпийских играх со сборной Кот-д’Ивуара, до сих пор не договорился с россонери о продлении контракта, истекающего следующим летом. Франк, зарабатывающий € 2,2 млн в год, хочет получать по новому соглашению около € 6 млн, в то время как клуб, вероятно, будет готов платить лишь чуть более € 4 млн.



По информации издания, интерес к Кессье проявляют «Ливерпуль» и ряд других клубов, названия которых не уточняются.



Кессье начинал карьеру на родине, а в 2015 году перебрался в «Аталанту». В 2019 году его выкупил «Милан». В минувшем сезоне хавбек провёл 37 матчей в итальянской Серии А, забил 13 голов (11 — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

Новость по теме «Ливерпуль» объявил о продаже двух футболистов