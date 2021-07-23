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«Краснодар» приостановил продажу билетов на первый домашний матч сезона с «Химками»

«Краснодар» приостановил продажу билетов на первый домашний матч сезона с «Химками»
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«Краснодар» принял решение приостановить продажу билетов на первый домашний матч сезона с «Химками», который состоится во втором туре Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба клуба. Команда находится в ожидании официальной информации от контролирующих органов.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует сегодня, 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит». Стартовая встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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