«Краснодар» приостановил продажу билетов на первый домашний матч сезона с «Химками»

«Краснодар» принял решение приостановить продажу билетов на первый домашний матч сезона с «Химками», который состоится во втором туре Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба клуба. Команда находится в ожидании официальной информации от контролирующих органов.
Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует сегодня, 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит». Стартовая встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 23 июля 2021
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