Фанаты ЦСКА попросили Собянина отменить QR-коды на матчах РПЛ

Официальный клуб болельщиков ПФК ЦСКА Red-Blue World опубликовал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину.
«Уважаемый Сергей Семёнович! Вот уже более года наш любимый город Москва успешно сражается с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы преодолели режим «всё закрыто», существовавший прошлой весной, обострение ситуации осенью 2020-го и всплеск заболеваемости в минувшем июне. Но несмотря на борьбу с COVID-19, Москва, строго соблюдая все рекомендации, старалась жить обычной жизнью: работали кафе и рестораны, дети ходили в школы, студенты – в университеты, проводились концерты и массовые мероприятия, среди которых, конечно, особняком стоят футбольные матчи.
Именно возможность посещения футбольных матчей позволила тысячам людей испытать чувства радости и единения. Считаем, что принятые ранее решения о допуске на стадион 50% зрителей с выполнением требований ношения масок и перчаток, а также соблюдения социальной дистанции являются достаточными для обеспечения на должном уровне профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Подтверждением тому является тот факт, что после футбольных матчей в Москве не возникало роста заболеваемости. Стоит обратить внимание и на то, что футбольные матчи проходят на свежем воздухе, где риск распространения опасного вируса при сохранении болельщиками всех требований снижается.
Кроме того, система QR-кодов оказалась технически сложной в процессе реализации для целых категорий граждан Российской Федерации: военнослужащих, жителей других регионов, несовершеннолетних. Вместе с тем, существует практика отмены данной системы для предприятий общественного питания, которые, между прочим, принимают посетителей в закрытых помещениях.
Просим вас рассмотреть возможность отмены использования QR-кодов для посещения матчей Российской Премьер-лиги сезона – 2021/2022 и вернуть прежний формат существовавших ограничений. Данное решение вызовет поддержку широких масс нашего населения, которое небезразлично к футболу», — сообщается на сайте организации.
- 21 июля 2021
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