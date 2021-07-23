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Судья Кукуян объяснил, почему сказал Семаку «Богданыч, ты так не играл»

Судья Кукуян объяснил, почему сказал Семаку «Богданыч, ты так не играл»
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Арбитр Павел Кукуян рассказал, почему сказал главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку «Богданыч, ты так не играл», в матче Суперкубка России с «Локомотивом» (3:0).

«Встречались с Сергеем Богдановичем и когда он в «Уфе» работал, и сейчас, когда я работаю на матчах «Зенита». Что касается разговоров с тренерами, так бывает редко. Просто в этот раз так совпало. Это нестандартный эпизод. Игрок, без сомнений, сыграл грубо. Сергей Богданович сразу начал спрашивать: за что? Я ему ответил: вы так грубо не играли, поэтому вам тяжело понять, за что.

Хорошо помню, как играл Семак. Особенно в 2008 году, когда Семак, Широков, Семшов играли в сборной России — я часто видел их игру. Параллельно играл сам и смотрел на них», — цитирует Кукуяна Sport24.

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