«Крылья Советов» подписали контракт с Сергеем Пиняевым

16-летний нападающий Сергей Пиняев подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом объявил предыдущий клуб форварда «Чертаново» на странице клуба во "ВКонтакте". Пресс-служба самарцев объявила, что контракт с Пиняевым подписан на три года.

«Неординарность и талант футболиста Пиняева известны почти всем, но многие забывают (или не знают), что Сергей также крайне трудолюбивый и терпеливый игрок. А ещё — просто умный парень. Мы в «Чертаново» вправе адекватно оценивать потенциал Пиняева, который обучался и жил в чертановском интернате с десяти лет. Пока многочисленные «эксперты» самоутверждаются в комментариях и оценках и вот уже 3-4 года твердят о «распиаренности» футболиста, Пиняев просто молча и упорно работает, сконцентрировавшись на футболе.

Уверены, следующий шаг в РПЛ тоже получится ярким. Тем более Сергей вновь попал в руки к лучшему тренеру страны по развитию молодёжи — Игорю Осинькину. Желаем удачи, Серёжа! Будет непросто, но ты справишься. Причём не только на российском уровне, но и на международном», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бёри». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года. В 2020 году Пиняеву удалось попасть в топ-10 самых ценных игроков 2004 года рождения в мире.



Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.

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