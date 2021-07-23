На матч «Крылья Советов» — «Ахмат» допустят до 500 человек

На матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Ахматом», запланированный на 25 июля на стадионе «Самара Арена», будут допущены до 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.



Эта мера принята в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой №18 от 07.07.2021 и требованием регионального Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 20.07.2021 №04/1 о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.



В связи с сохранением высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона необходимо минимизировать количество участников любых мероприятий, обеспечить проведение профилактических мероприятий. Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.