На матч «Крылья Советов» — «Ахмат» допустят до 500 человек

На матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Ахматом», запланированный на 25 июля на стадионе «Самара Арена», будут допущены до 500 человек, включая участников матча, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Эта мера принята в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ Анны Поповой №18 от 07.07.2021 и требованием регионального Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 20.07.2021 №04/1 о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.
В связи с сохранением высокого риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона необходимо минимизировать количество участников любых мероприятий, обеспечить проведение профилактических мероприятий. Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.
- 23 июля 2021
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