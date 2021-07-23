«Бенфика» подписала полузащитника из Серии А перед встречей со «Спартаком» в ЛЧ

Лиссабонская «Бенфика» на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника «Торино» Суалихо Мейте. 27-летний француз подписал с «орлами» соглашение до 2026 года.
Ранее игрок выступал за такие команды, как «Осер», «Лилль», «Зюлте-Варегем», «Монако», «Бордо» и «Милан». Мейте стал игроком «Торино» в 2018 году, перейдя из «Монако» за € 11,5 млн. В прошлом сезоне он отправился в аренду в «Милан», но закрепиться там не сумел.
Напомним, «Спартаку» предстоит встретиться с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответная встреча в Лиссабоне назначена на 10 августа. Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.
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