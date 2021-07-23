Сёмин отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина — это хороший выбор. Какая ситуация? Ситуация сложная, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Валерий Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.