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Сёмин отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России

Сёмин отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на назначение Валерия Карпина главным тренером сборной России.

«В данной ситуации назначить главным тренером сборной Карпина — это хороший выбор. Какая ситуация? Ситуация сложная, чтобы команда вышла на чемпионат мира. Валерий Карпин — волевой парень с характером. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Карпин назначен на пост наставника сборной России по футболу сегодня, 23 июля. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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