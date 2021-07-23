Гаджиев — о Карпине: в него хочется верить, но у нас негативный опыт совмещения

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«Решение назначить Карпина главным тренером сборной России нормальное. Да, совмещение — сомнительная история, у нас отрицательный опыт с этой стороны. С Лобановским была подобная история, да и в этом веке была история со Слуцким. Но можно сказать, что ситуация экстренная, до старта слишком мало времени. На какой-то период решение по Карпину может быть оправдано. Если говорить о длительном периоде, то это, конечно, плохо. Это не такое простое дело — тренировать сразу две команды. Практика показывает, что в мире нет позитивных совмещений. Контракт потому и краткосрочный.



В Карпина хочется верить и пожелать успехов, поскольку это национальная сборная. Мы должны её поддерживать, а ситуация крайне сложная и соперник серьёзный. Времени на основательную подготовку очень мало», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.