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Гаджиев — о Карпине: в него хочется верить, но у нас негативный опыт совмещения

Гаджиев — о Карпине: в него хочется верить, но у нас негативный опыт совмещения
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Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение наставника «Ростова» Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«Решение назначить Карпина главным тренером сборной России нормальное. Да, совмещение — сомнительная история, у нас отрицательный опыт с этой стороны. С Лобановским была подобная история, да и в этом веке была история со Слуцким. Но можно сказать, что ситуация экстренная, до старта слишком мало времени. На какой-то период решение по Карпину может быть оправдано. Если говорить о длительном периоде, то это, конечно, плохо. Это не такое простое дело — тренировать сразу две команды. Практика показывает, что в мире нет позитивных совмещений. Контракт потому и краткосрочный.

В Карпина хочется верить и пожелать успехов, поскольку это национальная сборная. Мы должны её поддерживать, а ситуация крайне сложная и соперник серьёзный. Времени на основательную подготовку очень мало», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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