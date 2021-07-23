«ПСЖ» продлил контракт с Маурисио Почеттино
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«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Новое соглашение аргентинского специалиста с клубом рассчитано до 2023 года.
«Я действительно очень счастлив и рад не только за себя, но и за штаб. Для нас очень важно чувствовать поддержку и доверие клуба, и мы сделаем всё, чтобы болельщики гордились нами. Вот почему мы хотим вместе достичь наших целей. 20 лет назад я был здесь капитаном, а сегодня я тренер этой команды. Это сбывшаяся мечта», — цитирует Почеттино пресс-служба клуба.
За время работы во главе парижской команды Почеттино выиграл Кубок Франции, дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате. До этого Маурисио работал в «Тоттенхэм Хотспур».
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