Экс-игрок дортмундской «Боруссии»: Холанд ещё не футболист мирового класса

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юрген Колер поделился мнением о норвежском нападающем «шмелей» Эрлинге Холанде.



«Холанд ещё не игрок мирового класса. Он прекрасный нападающий и обладает всеми необходимыми качествами для этого, но свой класс предстоит ещё доказать. У него пока нет экстракласса. Да, в 21 год Эрлинг уже добился многого. Это невероятно. Я уверен, он сумеет сделать так, что его никто не сможет остановить. Мировой уровень приходит с опытом», — приводит слова Колера Ruhr Nachrichten.



Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.

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