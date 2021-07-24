В FIGC заявили, что не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Серии А

Представитель медицинской комиссии Федерации футбола Италии (FIGC) Джанни Нанни отметил, что организация не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Серии А.



«Большинство футболистов из клубов Серии А вакцинировались, по крайней мере, прошли первый этап вакцинации. В редких случаях игроки отказываются пройти вакцинацию. Это уже большой шаг по сравнению с прошлым годом. Обязательная вакцинация, которую вводят в чемпионате Англии, радикальна, но это эффективная мера. В период пандемии необходимы чёткие правила, которые должны соблюдаться. Не уверен, что такая мера может быть применена в Италии. Мы не можем сделать вакцинацию обязательной. Но мы можем принять другие решения.



Думаю, те, кто не хочет делать прививку, должны взять на себя ответственность и финансовые затраты в случае негативных последствий, которые повлечёт за собой их решение. Если игрок спровоцирует вспышку коронавируса в команде, он должен возместить ущерб. Люди свободны принимать решения по своему усмотрению, но при этом должны нести моральную и экономическую ответственность за эти решения. Думаю, это справедливо», — приводит слова Нанни Football Italia.

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