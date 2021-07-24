«Химки» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 24 июля, состоится матч «Химки» — «Зенит». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Резервный рефери — Антон Анопа. Отвечать за VAR будет Алексей Амелин, ему поможет Андрей Болотенков.



В прошлом сезоне «Химки» набрали в 30 турах 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь «Зенит» (65) в третий раз подряд завоевал титул чемпиона России и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов.