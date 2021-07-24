Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес травмировал голеностоп и выбыл на несколько недель

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Алекс Теллес в ближайшее время не поможет команде из-за травмы.



«Он поскользнулся и подвернул голеностоп, так что пропустит несколько недель. Надеюсь, травма не слишком серьёзная», — приводит слова Сульшера Mirror.



Сегодня, 24 июля, «Манчестер Юнайтед» предстоит провести товарищеский матч с «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча пройдёт на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. До старта сезона-2021/2022 «красные дьяволы» также сыграют с «Брентфордом» (28 июля), «Престон Норт Энд» (31 июля) и «Эвертоном» (7 августа).



В прошлом сезоне 28-летний Теллес провёл девять матчей в английской Премьер-лиге и отдал две голевые передачи.

Подпишись на наш «инстаграм».