Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес травмировал голеностоп и выбыл на несколько недель

Защитник «Манчестер Юнайтед» Теллес травмировал голеностоп и выбыл на несколько недель
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник Алекс Теллес в ближайшее время не поможет команде из-за травмы.

«Он поскользнулся и подвернул голеностоп, так что пропустит несколько недель. Надеюсь, травма не слишком серьёзная», — приводит слова Сульшера Mirror.

Сегодня, 24 июля, «Манчестер Юнайтед» предстоит провести товарищеский матч с «Куинз Парк Рейнджерс». Встреча пройдёт на стадионе «Лофтус Роуд» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. До старта сезона-2021/2022 «красные дьяволы» также сыграют с «Брентфордом» (28 июля), «Престон Норт Энд» (31 июля) и «Эвертоном» (7 августа).

В прошлом сезоне 28-летний Теллес провёл девять матчей в английской Премьер-лиге и отдал две голевые передачи.

Подпишись на наш «инстаграм».

Новость по теме
Санчо: все игроки «МЮ» разные, но Роналду и его карьера — это нечто фантастическое
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021