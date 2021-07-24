«Зенит» позволил Себастьяну Дриусси выкупить свой контракт

«Зенит» и нападающий Себастьян Дриусси пришли к соглашению о том, что аргентинский футболист может выкупить свой контракт. Об этом объявил петербургский клуб на своём сайте. Ранее стало известно, что Себастьян может продолжить карьеру в МЛС.

Напомним, Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Действующий контракт аргентинского форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.



В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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