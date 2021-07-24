Глушаков: успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли?

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча с «Зенитом» (1:3) прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.



«Успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли? Просто работали вместе, с уважением к нему отношусь. Если видимся, конечно, общаемся», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был назначен на пост наставника сборной России по футболу. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста, информирует пресс-служба РФС.



Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.