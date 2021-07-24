Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли?

Глушаков: успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли?
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча с «Зенитом» (1:3) прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли? Просто работали вместе, с уважением к нему отношусь. Если видимся, конечно, общаемся», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был назначен на пост наставника сборной России по футболу. Российский футбольный союз принял окончательное решение по кандидатуре главного тренера национальной команды в пользу отечественного специалиста, информирует пресс-служба РФС.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021