Недвед: Роналду останется в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе.

«Криштиану вернётся в расположение клуба в понедельник. Он останется с нами», — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.