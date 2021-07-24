Недвед: Роналду останется в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе.
«Криштиану вернётся в расположение клуба в понедельник. Он останется с нами», — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.
Сообщалось, что руководство туринского «Ювентуса» и Роналду намерены в ближайшее время обсудить продление контракта. По информации источника, туринский клуб хочет заключить новое соглашение с португальским форвардом до 2023 года. По условиям нового контракта зарплата Роналду снизится: вместо € 31 млн в год, прописанного в нынешнем соглашении, португалец будет получать € 20 млн.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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