Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Картахену» в товарищеском матче
Поделиться
«Валенсия» провела товарищеский матч с «Картахеной». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «летучих мышей». Первый гол в ворота «Картахены» забил 30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.
Денис Черышев принадлежал мадридскому «Реалу» с 2009-го по 2016-й год. За это время он побывал в аренде в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». Летом 2016 года за € 7 млн евро перешёл в «Вильярреал».
С 2018 года россиянин выступает за «Валенсию». Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.
Недавно Денис Черышев дал большое интервью «Чемпионату», в котором ответил на часто задаваемые ему вопросы.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
22:49
-
22:46
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:13
-
22:01
-
21:54
-
21:43
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:28
-
21:15
-
21:13
-
21:00
-
20:53
-
20:49
-
20:41
-
20:34
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:11
-
20:07
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:40
-
19:39
Партнерский контент