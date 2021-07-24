Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Картахену» в товарищеском матче

«Валенсия» провела товарищеский матч с «Картахеной». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «летучих мышей». Первый гол в ворота «Картахены» забил 30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев.

Денис Черышев принадлежал мадридскому «Реалу» с 2009-го по 2016-й год. За это время он побывал в аренде в «Севилье», «Вильярреале» и «Валенсии». Летом 2016 года за € 7 млн евро перешёл в «Вильярреал».

С 2018 года россиянин выступает за «Валенсию». Его контракт рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек провёл 21 матч в испанской Примере и отдал три голевые передачи.

Недавно Денис Черышев дал большое интервью «Чемпионату», в котором ответил на часто задаваемые ему вопросы.