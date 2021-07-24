Слуцкий — о победе над «Спартаком»: справедливость в футболе — вещь эфемерная

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о победе в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Непохожая игра на первый матч чемпионата, кажется, что команда находится в разгаре сезона, но нас заставил так играть соперник, они выглядели в прошлом сезоне шикарно и в этом матче подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата. Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. «Спартак» выглядел хорошо, нам было сложно.
Хакшабанович? Я не делаю выводы по играм, он большой молодец, полезно играл в обороне, он сделал максимум, чтобы Айртон был максимально неэффективен. В первом тайме у нас были потери, «Спартак» нас прижал, вынуждены были обороняться. Счёт не по игре? В целом да, справедливость в футболе — вещь эфемерная, мы радуемся победе, но понимаем, что нам есть, над чем работать», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».
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