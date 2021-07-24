Калиниченко: игра «Спартака» была похожа на футбол, камни кидать в эту команду нельзя

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко позитивно оценил игру красно-белых, несмотря на поражение команды в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

«Это было похоже на футбол. После этого матча кидать камни в эту команду нельзя. Были ошибки, да, но это было интересно и неравнодушно. Смотрим дальше. Гораздо больше да, чем нет», — написал Калиниченко на своей странице в «Твиттере».

Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.



Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.