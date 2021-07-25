Гендиректор «Рубина» — об уходе Давиташвили: Зурико — наш парень, мы не стали вредничать

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал уход форварда Зурико Давиташвили.



«Что касается Зурико Давиташвили, у нас было много легионеров. Предполагали, что Старфельт уйдёт — при этом Давиташвили всё равно был лишним легионером. Зурико — наш парень, хороший игрок, поэтому мы не стали вредничать. Пригласили и сказали: «Что думаешь?» Он нам сказал, что не хотел бы уходить в аренду, поэтому мы просто его отпустили. По-хорошему так и надо было поступить», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Рубин» объявил об уходе Давиташвили. Контракт с 20-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Зурико подписал соглашение с тульским «Арсеналом».