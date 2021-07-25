«Ливерпуль» продал своего воспитанника Гарри Уилсона в «Фулхэм» за € 14 млн

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон продолжит карьеру в «Фулхэме». Об этом сообщает официальный сайт мерсисайдцев. Журналист Джеймс Пирс сообщил, что сумма сделки составила около € 14 млн.

«Все в клубе хотели бы поблагодарить Гарри за его вклад и пожелать ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Ливерпуля».

24-летний валлиец Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». Он пришёл в стан красных в 2005 году, в 2015 году стал привлекаться к матчам за основную команду. Он провёл в клубе 16 лет. За это время Гарри неоднократно отправлялся в аренду: он успел поиграть за «Халл Сити», «Дерби Каунти», «Борнмут», «Кардифф Сити». С 2013 года Гарри вызывается в сборную Уэльса.