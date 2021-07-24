«Ювентус» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере Кьезы

«Ювентус» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере нападающего Федерико Кьезы, сообщает La Repubblica.



По информации источника, английский клуб предложил за игрока € 100 млн, однако туринцы отказались от сделки. Ранее аналогичную сумму предлагал «Челси». Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитывает на Кьезу в новом сезоне, поэтому попросил руководство клуба заблокировать любые предложение по трансферу футболиста.



Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, а Кьеза стал одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола.



В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

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