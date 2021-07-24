Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере Кьезы

«Ювентус» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере Кьезы
Комментарии

«Ювентус» отклонил предложение «Ливерпуля» о трансфере нападающего Федерико Кьезы, сообщает La Repubblica.

По информации источника, английский клуб предложил за игрока € 100 млн, однако туринцы отказались от сделки. Ранее аналогичную сумму предлагал «Челси». Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассчитывает на Кьезу в новом сезоне, поэтому попросил руководство клуба заблокировать любые предложение по трансферу футболиста.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, а Кьеза стал одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола.

В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».

Новость по теме
«Бавария» интересуется Кьезой, «Ювентус» не хочет продавать игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021