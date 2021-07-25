Деспотович: возможно, Самошников — русский Месси, только он правша. Роналду у нас Хвича

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович после победы над «Спартаком» (1:0) поделился мнением об уровне Ильи Самошникова и Хвичи Кварацхелии.



«Самошников — русский Месси? Возможно, он русский Месси, только Илья правша. Сегодня он показал, что и левая у него хорошая. Кто у нас Криштиану? Хвича. Я отправлял его в «Реал» — скоро он будет там», — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Счёт был открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. Игрок подхватил мяч в центре поля, добрался до границы штрафной, откуда нанёс удар — мяч рикошетом от колена Жиго залетел в ближний угол ворот.



Ближе к 70-й минуте матч из-за травмы не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что «Спартак» проиграл «Рубину» в Казани впервые с 2014 года.