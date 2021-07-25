Чалов: нравится играть с «Уфой». Мне почему-то нередко везёт в играх с этим соперником

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Не люблю загадывать наперёд, но мне нравится играть с „Уфой“. Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чём-то наоборот. „Уфа“ постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везёт в играх с ними», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 ЦСКА — «Уфа» пройдёт сегодня, 25 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прошлом сезоне ЦСКА набрал в 30 турах 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, впервые за 20 лет не попав в зону еврокубков. «Уфа» набрала в минувшем сезоне 25 очков и финишировала на 13-й строчке. Чемпионом стал «Зенит».
РПЛ вернулась! Следи за ней в нашем телеграм-канале.
- 25 июля 2021
-
13:53
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:44
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:54
-
11:31
-
11:17
-
10:56
-
10:53
-
10:45
-
10:17
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
02:40
-
01:56
-
01:21
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:49
-
00:31
-
00:12
-
00:06
-
00:01
-
00:01