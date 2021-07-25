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Чалов: нравится играть с «Уфой». Мне почему-то нередко везёт в играх с этим соперником

Чалов: нравится играть с «Уфой». Мне почему-то нередко везёт в играх с этим соперником
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

«Не люблю загадывать наперёд, но мне нравится играть с „Уфой“. Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чём-то наоборот. „Уфа“ постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везёт в играх с ними», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 ЦСКА — «Уфа» пройдёт сегодня, 25 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне ЦСКА набрал в 30 турах 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, впервые за 20 лет не попав в зону еврокубков. «Уфа» набрала в минувшем сезоне 25 очков и финишировала на 13-й строчке. Чемпионом стал «Зенит».

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