Тухель признан лучшим тренером Германии, он обошёл Флика и Терзича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан тренером года в Германии по версии журналистов. За специалиста проголосовало 129 человек, сообщается в "твиттере" Bayern & Germany.

В тройку лучших также вошли бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик и экс-исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Зоран Терзич. За них проголосовало 118 и 75 журналистов соответственно.

Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца команда заняла четвёртое место в английской Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии, где уступила «Лестер Сити» (0:1), а также стала обладателем титула Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».

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