Тухель признан лучшим тренером Германии, он обошёл Флика и Терзича

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан тренером года в Германии по версии журналистов. За специалиста проголосовало 129 человек, сообщается в "твиттере" Bayern & Germany.
В тройку лучших также вошли бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик и экс-исполняющий обязанности главного тренера дортмундской «Боруссии» Зоран Терзич. За них проголосовало 118 и 75 журналистов соответственно.
Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца команда заняла четвёртое место в английской Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии, где уступила «Лестер Сити» (0:1), а также стала обладателем титула Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити».
Новый сезон АПЛ близко! Следи за лучшим футболом на планете в специальном телеграм-канале.
- 25 июля 2021
-
15:22
-
14:53
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
13:53
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
13:06
-
13:00
-
12:44
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:54
-
11:31
-
11:17
-
10:56
-
10:53
-
10:45
-
10:17
-
09:50
-
09:30
-
09:28
-
09:20
-
09:00
-
02:40
-
01:56
-
01:21
-
01:13
-
01:00
-
00:58
-
00:49