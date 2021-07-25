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«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Ибрахимай, Панюков.

Запасные: Годзюр, Насыров, Шмыков, Кузьмичёв, Евсеев, Йовичич, Мишкич, Железнов, Гагнидзе, Максименко, Агеев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.

Запасные: Городов, Чернов, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Кабелла, Ильи, Кордоба Копете.

В прошлом сезоне «Урал» набрал в 30 турах 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. Чемпионом стал «Зенит».

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