«Урал» — «Краснодар»: составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Подберёзкин, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Ибрахимай, Панюков.



Запасные: Годзюр, Насыров, Шмыков, Кузьмичёв, Евсеев, Йовичич, Мишкич, Железнов, Гагнидзе, Максименко, Агеев.



«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Ионов, Газинский, Черников, Классон, Сперцян, Кайо, Вильена, Сулейманов.



Запасные: Городов, Чернов, Рамирес, Спайич, Стоцкий, Кабелла, Ильи, Кордоба Копете.

В прошлом сезоне «Урал» набрал в 30 турах 34 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» набрал в минувшем сезоне 41 очко и финишировал на десятой строчке. Чемпионом стал «Зенит».